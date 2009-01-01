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Мыслить как преступник
5-й сезон
17-я серия

Мыслить как преступник (сериал, 2009) сезон 5 серия 17 смотреть онлайн

2009, Criminal Minds
Триллеры, Драмы18+

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О сериале

Специальный отдел ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

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Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драмы, Триллеры
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник»