Wink
Сериалы
Мыслить как преступник
5-й сезон
14-я серия

Мыслить как преступник (сериал, 2009) сезон 5 серия 14 смотреть онлайн

2009, Criminal Minds
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Специальный отдел ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник»