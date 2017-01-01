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Мыслить как преступник
13-й сезон
6-я серия

Мыслить как преступник (сериал, 2017) сезон 13 серия 6 смотреть онлайн

2017, Criminal Minds
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Специальный отдел ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник»