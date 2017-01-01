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Мыслить как преступник
13-й сезон
21-я серия

Мыслить как преступник (сериал, 2017) сезон 13 серия 21 смотреть онлайн

2017, Criminal Minds
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Специальный отдел ФБР, в котором работают профи по поведенческому анализу. Их не интересуют улики, они изучают характер преступника и пытаются понять истинные мотивы совершенных им злодеяний.

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Страна
США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник»