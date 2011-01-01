Wink
Сериалы
Мыслить как преступник. Поведение подозреваемого
1-й сезон
4-я серия

Мыслить как преступник. Поведение подозреваемого (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2011, Criminal Minds: Suspect Behavior
Боевики, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Драма об элитной команде агентов подразделения по поведенческому анализу ФБР, которая использует нетрадиционные методы расследования и агрессивную тактику, чтобы ловить самых гнусных преступников Америки.

Сериал Мыслить как преступник 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Зарубежные

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мыслить как преступник. Поведение подозреваемого»

Всё