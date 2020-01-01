Мышцы. Типы мышц, их строение и значение
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Детям
8 класс. Биология
Опорно-двигательная система
Мышцы. Типы мышц, их строение и значение

8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

6.62020, Мышцы. Типы мышц, их строение и значение
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Общий обзор организма человекаНервная и эндокринная системыОрганы чувств. АнализаторыОпорно-двигательная системаКровь и кровообращениеДыхательная системаПищеварительная системаОбмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. КожаПоведение и психикаИндивидуальное развитие организма

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся с мышцами нашего организма. Узнаем, по какому принципу их делят на группы, и каким образом они выполняют свою функцию.

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