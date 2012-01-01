Мяу-Мяу. Песенки. Сезон 1. Серия 45
Wink
Детям
Мяу-Мяу. Песенки
1-й сезон
45-я серия

Мяу-Мяу. Песенки (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

8.22012, Miaomiao
Мультсериалы0+

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Сюжет

Обучающий мультфильм для детей до 3-х лет, с помощью которого малыши смогут учить английские слова легко и весело. В каждой серии маленькая девочка и ее собака разучивают новые слова, учатся считать и правильно говорить по-английски вместе с маленькими зрителями.

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