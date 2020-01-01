Мы здесь (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мы здесь. Сезон 1. Серия 1
2020, We're Here
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

Трэвел-шоу, в котором знаменитые дрэг-дивы ездят по разным городам США, знакомятся с местными представителями дрэг-культуры и устраивают с ними совместные выступления. Максимальная открытость, творческий подход и любовь к себе — три кита, на которых стоит этот визуально роскошный сериал.

Жанр
ТВ-шоу
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb