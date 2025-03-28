Мы все мертвы (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

В старшей школе города Хёсан творятся нехорошие вещи. Некоторые учащиеся, в том числе сын учителя Ли, стабильно подвергаются буллингу, а руководство школы закрывает на это глаза. Когда одну ученицу кусает лабораторный хомячок, Ли изолирует её и попадает под подозрение в похищении — пострадавшую отвозят в больницу, а учителя, несмотря на его протесты и просьбы объявить карантин, — в полицию. Но зомбивирусная инфекция уже передалась школьной медсестре и начала быстро захватывать учащихся, и теперь, чтобы не попасться на зубок бывшим одноклассникам, немногочисленным выжившим придется проявить все свои навыки и смекалку.

