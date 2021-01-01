Мы вместе (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2021, Мы вместе. Сезон 1. Серия 4
Документальные16+
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Сюжет
В новом проекте телеканала «Царьград» несколько многодетных семей из России делятся тем, что для них значит счастье, с какими трудностями приходится сталкиваться, когда в доме растет много детей, и о чем никогда нельзя забывать, воспитывая ребенка. Зрители узнают о жизни соотечественников, и�х стремлениях, и о том, как они сохраняют традиции.
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