5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

М. В. Ломоносов: детство, годы учения, научная и литературная деятельность
На уроке мы познакомимся с биографией Михаила Васильевича Ломоносова и его шуточным стихотворением Случились вместе два Астронома в пиру. Разберем, как ученый использовал литературный прием сравнения для доказательства гелиоцентрической теории.

