Музыкальная интуиция. Сезон 6. Серия 9
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Музыкальная интуиция
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9-я серия
2026, Музыкальная интуиция. Сезон 6. Серия 9
ТВ-шоу, Музыка16+

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Музыкальная интуиция (сериал, 2026) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Каждый выпуск — это головоломка, в которой звёздным гостям предстоит отгадать, кто из 10 участников поёт, а кто врёт, что поёт. На это у них будет 4 раунда с подсказками от ведущего: факты из жизни участников, выступление за ширмой и искажённые демо-записи. В финале капитаны звёздных команд споют дуэтом с участником, которого выберут сами, не зная его вокальных данных. За каждого раскрытого таланта команде даётся денежный приз. Сумма, собранная по итогам четырёх раундов шоу, отправляется на благотворительность.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Игры, Музыка
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.1 КиноПоиск