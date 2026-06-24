Музыкальная интуиция. Сезон 5. Серия 14
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Музыкальная интуиция
5-й сезон
14-я серия
2025, Музыкальная интуиция. Сезон 5. Серия 14
ТВ-шоу, Музыка16+
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Музыкальная интуиция (сериал, 2025) сезон 5 серия 14 смотреть онлайн

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5-й сезон

О сериале

Каждый выпуск — это головоломка, в которой звёздным гостям предстоит отгадать, кто из 10 участников поёт, а кто врёт, что поёт. На это у них будет 4 раунда с подсказками от ведущего: факты из жизни участников, выступление за ширмой и искажённые демо-записи. В финале капитаны звёздных команд споют дуэтом с участником, которого выберут сами, не зная его вокальных данных. За каждого раскрытого таланта команде даётся денежный приз. Сумма, собранная по итогам четырёх раундов шоу, отправляется на благотворительность.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Игры, Музыка
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.1 КиноПоиск