WinkСериалыМузыкальная интуиция5-й сезон13-я серия
2025, Музыкальная интуиция. Сезон 5. Серия 13
ТВ-шоу, Музыка16+
Серия в подписке «PREMIER»
Музыкальная интуиция (сериал, 2025) сезон 5 серия 13 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+91 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 1
- 16+84 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 2
- 16+90 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 3
- 16+88 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 4
- 16+89 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 5
- 16+90 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 6
- 16+87 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 7
- 16+90 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 8
- 16+88 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 9
- 16+85 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 10
- 16+89 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 11
- 16+90 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 12
- 16+90 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 13
- 16+87 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 14
- 16+89 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 5 Серия 15
О сериале
Каждый выпуск — это головоломка, в которой звёздным гостям предстоит отгадать, кто из 10 участников поёт, а кто врёт, что поёт. На это у них будет 4 раунда с подсказками от ведущего: факты из жизни участников, выступление за ширмой и искажённые демо-записи. В финале капитаны звёздных команд споют дуэтом с участником, которого выберут сами, не зная его вокальных данных. За каждого раскрытого таланта команде даётся денежный приз. Сумма, собранная по итогам четырёх раундов шоу, отправляется на благотворительность.
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