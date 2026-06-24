WinkСериалыМузыкальная интуиция4-й сезон10-я серия
2024, Музыкальная интуиция. Сезон 4. Серия 10
ТВ-шоу, Музыка16+
Серия в подписке «PREMIER»
Музыкальная интуиция (сериал, 2024) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн
- 16+89 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 1
- 16+90 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 2
- 16+89 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 3
- 16+87 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 4
- 16+89 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 5
- 16+87 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 6
- 16+90 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 7
- 16+89 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 8
- 16+88 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 9
- 16+86 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 10
- 16+91 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 11
- 16+87 мин
Музыкальная интуиция
Сезон 4 Серия 12
О сериале
Каждый выпуск — это головоломка, в которой звёздным гостям предстоит отгадать, кто из 10 участников поёт, а кто врёт, что поёт. На это у них будет 4 раунда с подсказками от ведущего: факты из жизни участников, выступление за ширмой и искажённые демо-записи. В финале капитаны звёздных команд споют дуэтом с участником, которого выберут сами, не зная его вокальных данных. За каждого раскрытого таланта команде даётся денежный приз. Сумма, собранная по итогам четырёх раундов шоу, отправляется на благотворительность.
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