«Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

«Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область1-й сезон«За нашей деревней», «Таня-Танюша» Смоленская церковь в селе Пятница-Плот
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Спецпроект к пятилетию Arzamas! В честь праздника мы сняли маленькое кино: пять видео, в которых Борис Андрианов, Александр Маноцков, Сергей Старостин и другие замечательные музыканты играют в полуразрушенных храмах, затерянных в лесах Тверской области.
