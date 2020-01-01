Николай Сивчук. «Колыбельная гор» Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Горницах
Wink
Детям
«Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область
1-й сезон
Николай Сивчук. «Колыбельная гор» Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Горницах

«Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.82020, Николай Сивчук. «Колыбельная гор» Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Горницах
Документальные12+

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Сюжет

Спецпроект к пятилетию Arzamas! В честь праздника мы сняли маленькое кино: пять видео, в которых Борис Андрианов, Александр Маноцков, Сергей Старостин и другие замечательные музыканты играют в полуразрушенных храмах, затерянных в лесах Тверской области.

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