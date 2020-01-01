«Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Спецпроект к пятилетию Arzamas! В честь праздника мы сняли маленькое кино: пять видео, в которых Борис Андрианов, Александр Маноцков, Сергей Старостин и другие замечательные музыканты играют в полуразрушенных храмах, затерянных в лесах Тверской области.



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