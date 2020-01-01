«Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Дмитрий Шостакович. Струнный квартет №3 фа мажор, «Allegro non troppo» Церковь Димитрия Солунского в Печетово
«Музыка в затерянных храмах»: Путешествие Arzamas в Тверскую область
1-й сезон
Спецпроект к пятилетию Arzamas! В честь праздника мы сняли маленькое кино: пять видео, в которых Борис Андрианов, Александр Маноцков, Сергей Старостин и другие замечательные музыканты играют в полуразрушенных храмах, затерянных в лесах Тверской области.

