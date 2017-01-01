Мужские игрушки (сериал, 2017) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Популярный авторский проект Сергея Бадюка об оружейной культуре и атрибутах настоящих мужчин - «Мужские Игрушки». В информационно-познавательном цикле будут продемонстрированы как самые известные, так и эксклюзивные образцы оружия, а также патроны, техника, обмундирование, ножи и мужские аксессуары. В программах принимают участие эксперты по оружию, ведущие конструкторы оружейных заводов, сотрудники и ветераны спецподразделений, стрелки и оружейники. В каждом выпуске цикла Сергей и приглашенные эксперты проведут обзоры различных видов оружия, а также расскажут о современных отечественных разработках и иностранных новинках. "Мужские игрушки"- все самое интересное и познавательное об оружии - главном развлечении и предмете гордости для сильной половины человечества!

