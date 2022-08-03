Wink
Мужчины за работой
1-й сезон
9-я серия

Мужчины за работой (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2012, Мужчины за работой. Сезон 1. Серия 9
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мило-изобретатель. Тайлеру удается договориться о фотосессии для обложки журнала с киноактером, который был кумиром его детства, но планы нарушаются, когда в дело вступает Гиббс. Тем временем Мило использует Нила как модель для испытаний своего нового изобретения. Тесты завершаются катастрофой.

