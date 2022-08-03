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Мужчины за работой (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, Мужчины за работой. Сезон 1. Серия 6
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сойти с ума от Мило. Гиббс и Тайлер тестируют необычное приложение для телефона. Программа ""Детектор лжи"" сообщает им неприятную правду о них. Нил беспокоится за Эми, которая увлечена ролевыми играми в постели. Идеальная женщина в понимании Мило оказывается на деле немного эксцентричной.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мужчины за работой»