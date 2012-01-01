Wink
Сериалы
Мужчины за работой
1-й сезон
5-я серия

Мужчины за работой (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Мужчины за работой. Сезон 1. Серия 5
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Райский туалет. В квартире Мило случается авария. Он вынужден временно переехать к Тайлеру, у которого есть одно интересное правило. Гиббс случайно фотографирует подружку Нила Эми с другим мужчиной. Друзья решают ничего не сообщать, пока не узнают больше, но Гиббс не в силах сдержаться. Нил решает разобраться. Мило наводит порядок в квартире Тайлера и узнает его секрет.

Сериал Мужчины за работой 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мужчины за работой»