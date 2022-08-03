Мужчины за работой (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Гетеротекстуал. После первого свидания с новой девушкой Джессикой Мило просит у друзей совета как вести себя дальше. Нил, Гиббс и Тайлер сходятся во мнении, что лучший способ продолжить знакомство – не звонить, а отправлять сообщения. Интервью журналу дает известный врач-сексолог Саша Райан. Гиббс проводит фотосессию и получает несколько уроков на практике. Тайлер тоже не остается в накладе. Мило продолжает печатать СМС сообщения, что приводит к «текстострофе».

