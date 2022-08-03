Мужчины за работой (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2012, Мужчины за работой. Сезон 1. Серия 4
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Гетеротекстуал. После первого свидания с новой девушкой Джессикой Мило просит у друзей совета как вести себя дальше. Нил, Гиббс и Тайлер сходятся во мнении, что лучший способ продолжить знакомство – не звонить, а отправлять сообщения. Интервью журналу дает известный врач-сексолог Саша Райан. Гиббс проводит фотосессию и получает несколько уроков на практике. Тайлер тоже не остается в накладе. Мило продолжает печатать СМС сообщения, что приводит к «текстострофе».
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МСРежиссёр
Марк
Сендроуски
- ДТРежиссёр
Дэвид
Трейнер
- ЛМРежиссёр
Линда
Мендоса
- ЛРРежиссёр
Леонард
Р. Гарнер мл.
- ДМАктёр
Дэнни
Мастерсон
- МКАктёр
Майкл
Кэссиди
- АБАктёр
Адам
Буш
- ДЛАктёр
Джеймс
Лежер
- МХАктриса
Мередит
Хагнер
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ККАктриса
Келен
Коулмэн
- ПГАктриса
Пери
Гилпин
- Актриса
Сара
Райт
- ЭХСценарист
Эми
Хиггинс
- ДМСценарист
Джаред
Миллер
- ШБСценарист
Шепард
Бучер
- ДЧСценарист
Джоэль
Чёрч-Купер
- БМПродюсер
Брекин
Мейер
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- ССМонтажёр
Стивен
Спранг
- ДСОператор
Джон
Симмонс