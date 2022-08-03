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Мужчины за работой (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Мужчины за работой. Сезон 1. Серия 3
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дьявольская троица. Гиббса и Мило затаскивает в постель соблазнительная красотка, которую они встретили в баре, но Гиббс обнаруживает, что не способен на подвиги в присутствии друга. Нил ревнует Эми к Тайлеру. По его мнению, они проводят вместе слишком много времени. Тем временем, Эми помогает Тайлеру познать его тайную сторону.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мужчины за работой»