Дьявольская троица. Гиббса и Мило затаскивает в постель соблазнительная красотка, которую они встретили в баре, но Гиббс обнаруживает, что не способен на подвиги в присутствии друга. Нил ревнует Эми к Тайлеру. По его мнению, они проводят вместе слишком много времени. Тем временем, Эми помогает Тайлеру познать его тайную сторону.

