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Мужчины за работой (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2012, Мужчины за работой. Сезон 1. Серия 10
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Супер Мило. Мило стремится вычеркнуть Лизу из своей жизни навсегда. Он возобновляет дух непримиримого соперничества, которое однажды уже чуть было не разрушило дружбу парней. Но когда Лиза вновь появляется в его жизни, Мило предстоит принять окончательное решение. Нил же стремится доказать, что он на равных с остальными.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мужчины за работой»