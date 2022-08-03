WinkСериалыМужчины за работой1-й сезон10-я серия
Мужчины за работой (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2012, Мужчины за работой. Сезон 1. Серия 10
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Супер Мило. Мило стремится вычеркнуть Лизу из своей жизни навсегда. Он возобновляет дух непримиримого соперничества, которое однажды уже чуть было не разрушило дружбу парней. Но когда Лиза вновь появляется в его жизни, Мило предстоит принять окончательное решение. Нил же стремится доказать, что он на равных с остальными.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МСРежиссёр
Марк
Сендроуски
- ДТРежиссёр
Дэвид
Трейнер
- ЛМРежиссёр
Линда
Мендоса
- ЛРРежиссёр
Леонард
Р. Гарнер мл.
- ДМАктёр
Дэнни
Мастерсон
- МКАктёр
Майкл
Кэссиди
- АБАктёр
Адам
Буш
- ДЛАктёр
Джеймс
Лежер
- МХАктриса
Мередит
Хагнер
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ККАктриса
Келен
Коулмэн
- ПГАктриса
Пери
Гилпин
- Актриса
Сара
Райт
- ЭХСценарист
Эми
Хиггинс
- ДМСценарист
Джаред
Миллер
- ШБСценарист
Шепард
Бучер
- ДЧСценарист
Джоэль
Чёрч-Купер
- БМПродюсер
Брекин
Мейер
- ЭЗМонтажёр
Энди
Зэлл
- ССМонтажёр
Стивен
Спранг
- ДСОператор
Джон
Симмонс