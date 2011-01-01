Мужчина, женщина, природа (сериал, 2011) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
2011, Man, Woman, Wild
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Четырем американским парам предстоит провести в суровых условиях ровно три недели, при этом с собой у них будет минимальный запас базового снаряжения. Две пары участников отправятся в безлюдные и дикие районы Мексики, одна будет выживать в холодной Норвегии, а еще одна – в жарком Марокко.
Рейтинг
6.7 IMDb