Мужчина, женщина, природа. Сезон 2. Сезон 1
Wink
Детям
Мужчина, женщина, природа
2-й сезон
1-я серия

Мужчина, женщина, природа (сериал, 2011) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2011, Man, Woman, Wild
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Четырем американским парам предстоит провести в суровых условиях ровно три недели, при этом с собой у них будет минимальный запас базового снаряжения. Две пары участников отправятся в безлюдные и дикие районы Мексики, одна будет выживать в холодной Норвегии, а еще одна – в жарком Марокко.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

6.7 IMDb