Саша и Сергей ссорятся из-за Вероники. Саша считает, что мешает счастью Сергея и решает разорвать помолвку. Роман и Ваня ссорятся из-за Анжелы. Анжеле становится плохо. Ксения придумывает план, как помирить Вадима с Лизой. Они устраивают выставку работ Вадима. Князева спасает Жана от увольнения, выполнив за него работу, но тот думает, что работу сделала Аня.

