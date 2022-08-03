Саша решает временно переехать, чтобы не нервировать Иру. Сергей узнает, что Вероника наврала про болезнь дочери. Но тут Ира заболевает по-настоящему. Вероника проводит ночь в доме у Сергея и об этом узнает Саша. Настя отдает Андреевым весь свой гонорар на покупку новой мебели. Но это не решает всех финансовых проблем кафе. У Насти появляется тайный поклонник. Рита спасает Льва от разоблачения. Ваня понимает, что влюблен в Анжелу по уши.

