Оказывается, Вероника соврала, что Ира заболела, чтобы удержать Сергея от встречи с Сашей. Ира хочет жить вместе с отцом и тот соглашается. Саша отвечсет согласием на предложение Сергея. Они планируют поехать в свадебное путешествие в Грецию. В "Маренго" не хватает средств для разработки нового направления. Сергей и Жора решают вложить свои деньги. Карина снова приходит в кафе. Андреевы думают, что она хочет еще денег, но на самом деле ей понравился Роман. Жан в трауре после отказа Ани, не может работать и оказывается на грани увольнения. У Инны появляется новый клиент Анатолий - он потерял память и надеется, что Инна ему поможет вспомнить, кто он. Люся вот-вот разоблачит Льва. Анжела возвращается в дом Андреевых. Роман и Ваня соперничают из-за Анжелы.

