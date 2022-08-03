WinkСериалыМужчина во мне1-й сезон54-я серия
Мужчина во мне (сериал, 2011) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн
2011, Мужчина во мне, 54 серия
Комедия18+
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О сериале
Саша думает, что после слов Иры Сергей бросит ее. Но к ее неожиданности он делает ей предложение. Андреевы узнают, что гости эзотерического вечера отравились. Титова поставляла им некачественные продукты. В кафе приходит отравленная посетительница и требует денежной компенсации. Ксения переживает из-за того, что Лиза и Вадим расстались, решает помочь им снова сойтись. Люся пытается вычислить "крысу" и начинает свое расследование. Лев боится разоблачения.