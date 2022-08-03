Саша старается выстроить отношения с дочкой Сергея. Однако Ириша хочет, чтобы ее отец и мать опять сошлись и говорит об этом Саше. Кредиторы отбирают мебель из кафе в счет долга. Георгия подводят оптовые покупатели. Расчет выйти из кризиса рушится. Кроме того, выясняется, что в "Маренго" появился "стукач" и Жора хочет узнать кто он. Лиза и Вероника никак не могуот найти общий язык. Жан влюбляется в Аню после совместной ночи. Он не слушает доводы Юли Князевой о натуре Ани. Настя отлично проводит свой эфир, несмотря на планы Олега провалить его. В кафе проходит эзотерический вечер, устроенный Инной Андреевной.

