Сергей предлагает Саше жить вместе. Она соглашается. Вероника тем временем плетет свои интриги, используя для них дочку Иру. Дмитрий начинает свою интригу: подсовывает Рите идею ноу-хау. Рита с помощью Вероники продвигает эту идею, и ее принимают к разработке в "Маренго". Люся ревнует Жору к Веронике. Настя блистательно выступает на генеральном прогоне передачи. Они празднуют успех в кафе. Но Зоя не доверяет Олегу, чувствует, что он задумал что-то недоброе.

