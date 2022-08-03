Саша и Вероника начинают работать вместе. Вероника при каждом случае пытается вспомнить, как Ира скучает по Сергею и Саше вся эта ситуация дается очень нелегко, но она держится. Сергей ставит задачу перед коллективом - разработать новый продукт, чтобы вытянуть компанию из кризиса. Жора договаривается с новыми покупателями продукции о встрече. Эту информацию слышит Лев и передает все Рите. Рита в свою очередь передает эту информацию Дмитрию. Андрею получают первую партию продуктов от Титовой. Настя пробует себя как телеведущая.

