Саша спрашивает Инну, как ей понравился подаренный Львом браслет. Инна не понимает, о чем речь. Андреевы пишут Инне совместное письмо от имени виртуального поклонника. Инна догадывается, что браслет принадлежал Рите. Она приезжает в офис и требует, чтобы Рита оставила Льва в покое. Коллеги решают устроить корпоративную вечеринку в честь повышения Саши. Рита отказывается отдавать льву браслет и специально надевает его на корпоратив.

