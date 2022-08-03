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Мужчина во мне (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2011, Мужчина во мне, 5 серия
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Саша спрашивает Инну, как ей понравился подаренный Львом браслет. Инна не понимает, о чем речь. Андреевы пишут Инне совместное письмо от имени виртуального поклонника. Инна догадывается, что браслет принадлежал Рите. Она приезжает в офис и требует, чтобы Рита оставила Льва в покое. Коллеги решают устроить корпоративную вечеринку в честь повышения Саши. Рита отказывается отдавать льву браслет и специально надевает его на корпоратив.