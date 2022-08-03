Саша боится, что прошлое Сергея помешает ей быть по-настоящему счастливой с ним. Саша признается Сергею, что история с рецептами не работает. Он рад, что Саша с ним откровенна. Инна прождала в аэропорту Павла всю ночь, но он так и не пришел. Вернувшись в кафе, она получает прощальное письмо от Павла: он сбежал с ее деньгами. Сергей узнает, что у Лизы роман с Вадимом. Рита с ужасом узнает, что Инна продала колье. Они ссорятся. Во время ссоры Инна теряет сознание – кажется, у нее приступ. Михаил и Роман пробуют себя в качестве новых владельцев кафе. Интервью Насти производит фурор, ее приглашают на ток-шоу. Ксении удается дозвониться Веронике.

