Мужчина во мне (сериал, 2011) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

Сергей и Саша наслаждаются друг другом. Ксения тем временем находит телефон Вероники. Лев уезжает в командировку, пытаясь, таким образом, хоть ненадолго сбежать от навалившегося на него ужаса. Инна продает колье, чтобы помочь Павлу. Готовясь к отъезду, неожиданно узнает, что Рита хотела выйти за Льва только ради колье. Инна в ужасе. Рита встречает своего бывшего любовника Дмитрия. У Лизы и Вадима развивается роман. А вот Жора и Люся ссорятся все больше, оба при этом глубоко несчастны. Настю донимают новые фанаты Юрия – обвиняют ее во всех смертных грехах. Она решает дать ответное интервью.

