Мужчина во мне (сериал, 2011) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

Саша окончательно разводится со Львом. Теперь ей, казалось, ничего не мешает найти счастье с Сергеем. Они проводят ночь вместе. Ксения в это время пытается найти телефон бывшей жены Сергея – Вероники. Михаил получает кредит в банке под залог дома. Довольный, он покупает кафе у Павла. Жора, разочарованный в любви, после ссоры с Люсей, решает, что ему будет лучше в окружении моделей. Настя и Коля проникают в телестудию, но ей так и не удается поговорить с Юрием. Жан и Аня придумывают "историю" их счастливой семьи.

