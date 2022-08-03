К Саше приходит Ксения. Она не готова отдавать Сергея без боя. Но на этот раз Саша готова бороться за свою любовь. Инна всеми способами пытается найти деньги для Павла. Жан просит Аню изобразить его жену перед окном. Павел предлагает Михаилу купить у него кафе. Михаил соглашается. Тем временем Инна, чтобы помочь Павлу, решает продать колье. Настя пытается встретиться с Юрием, но ее не пускают. Вместе с Колей они разрабатывают план, как проникнуть на киностудию. Фокус-группа выбирает Лизу в качестве лица компании. Князева страдает из-за неразделенной любви к Жану.

