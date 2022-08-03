Мужчина во мне (сериал, 2011) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

Сергей целует Сашу. Они, наконец, признаются друг другу в любви и безумно счастливы. Между ними завязывается бурный роман. Параллельно Саша пытается довести разработку бабушкиных рецептов до конца, но с ужасом узнает, что не хватает последней странички, без которой ни один рецепт не получится. Рита, узнав, что Лев и Саша еще не разведены, договаривается с работниками ЗАГСа, чтобы их развели как можно скорее. Фотографии Лизы попадают в папку с фотографиями для отправки фокус-группам на роль лица компании. Михаил и Зоя мирятся. К Жану собирается приехать отец. Жан в ужасе, так как многие годы врал ему о том, как живет в Москве.

