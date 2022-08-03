Саше неловко сидеть в компании Ксении, Сергея и пьяного Жоры. Ал, наконец, появляется и помогает Саше сбежать из ресторана. На следующее утро Жора не помнит, как он себя вел предыдущим вечером, просит у Саши прощение. Лев думает, что у Саши с Жорой завязался роман, ревнует Сашу к Жоре. Назло ей объявляет во всеуслышанье, что женится на Рите. И тут Саша вспоминает, что они со Львом еще не разведены (они подали заявление, но им дали месяц на рассмотрение). Сергей узнает, что Ксения опять его обманула и у нее есть маленький сын, который живет в Крыму. Расстается с ней и вечером приходит к Саше. Михаил использует Титову, чтобы заставить Зою ревновать. Зоя узнает, что Анжела беременна. Князева все больше убеждает себя в мысли, что она нравится Жану. Приглашает его в клуб, но он сбегает от нее на другую тусовку вместе с Аней. Настя ищет Юрия и неожиданно находит его в телевизоре – Юрий становится звездой программы «Научите меня жить». Вадим устраивает Лизе фотосессию.

