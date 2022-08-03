На следующее утро Саша просыпается, но Ала нигде нет. Он исчез. Саша пытается найти его целый день, но Ал так и не появляется. Рита, пытаясь женить на себе Льва, меняет тактику и превращается в заботливую хозяйку дома. Люся решает больше не скрывать свои отношения с Жорой. Лиза влюбляется в Вадима. План Михаила начинает приносить плоды: Зоя действительно ревнует. Инна узнает, что у Павла какие-то проблемы с бизнесом. Аня врет Люсе, что Жора спорит на нее с Сергеем, кто первый закрутит с ней роман. Люся верит и ссорится с Жорой. Жора напивается по этому поводу и в таком состоянии его застает вечером Саша. Жора просит Сашу составить ему компанию, ведь ему «так плохо». Саша соглашается. И в итоге Жора приводит Сашу в ресторан, где их ждут Сергей и Ксения. Настя приходит мириться с Юрием, но сам Юрий и его палатка пропали.

