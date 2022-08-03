Саша брызгается духами с феромонами и позднее также приносит их в офис. В итоге в офисе начинается полное сумасшествие – все мужчины признаются женщинам в любви. Сергею под действиями феромонов очень сложно себя контролировать. Он почти целует Сашу, но им мешает Ксения. Саша понимает, что историю с феромонами подстроил Ал. Она хочет избавиться от него навсегда, выпивает ударную дозу успокоительного. Ал исчезает. Рита рассказывает всем, что у нее скоро свадьба, и об этом случайно узнает Лев. Он в шоке, потому что его забыли предупредить, и говорит, что свадьбы не будет. Михаил приглашает Ольгу в кафе. Павел, увидев их, сообщает об этом Зое. Зоя ревнует Михаила и ссорится с Павлом. Настя возвращается к профессору, но Олегу удается убедить отца, что Настя вернулась к нему только ради славы. Юрий и Настя ссорятся. У Лизы завязываются отношения с фотографом Вадимом.

