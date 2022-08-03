Саша находит в бабушкиной тетрадке еще и рецепты духов. Пробует их приготовить. В итоге готовит духи с феромонами. Эти духи случайно пробует на себе Зоя, и мужчины начинают буквально вешаться на нее. В итоге Саша узнает, что духи с феромонами и хочет их выбросить. Но Ал в тайне от нее оставляет духи, а вечером, когда Саша готовится к встрече с Сергеем, незаметно подсовывает ей флакон. Ксения и Сергей мирятся. Михаил просит Титову ему подыграть, чтобы Зоя его приревновала. Уходит на "свидание", Зоя действительно ревнует. Инна, узнав, что Зоя вернулась в семью, решает взять быка за рога и завоевать Павла. Люся и Жора договариваются скрывать свои отношения. Князева и Хорькова видят, какая Люся счастливая, и "спорят на тортик" – было между ними что-то или не было. Жан устраивает кастинг лица компании. В нем участвуют все сотрудницы, кроме Люси. После статьи еще один влюбленный селится во дворе. У Юрия теперь есть последователи.

