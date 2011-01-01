Мужчина во мне (сериал, 2011) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Сюжет

Льву не нравится, что Саша опять пожертвовала своим счастьем ради подруги. Он решает взять дело в свои руки и подстраивает Саше и Сергею встречу. Сергей пытается объясниться с Сашей, но она отвечает, что не может ранить чувства подруги. Саша злится на Ала из-за того, что тот слишком много на себя берет, и находит способ контролировать Ала. Михаил решает бороться за любовь Зои. Ради нее он решает измениться, но Зоя не обращает на него никакого внимания. Рита тем временем поддается на провокацию Ксении и идет на встречу в компанию конкурента. Тот требует от Риты новых идей и в итоге Рита пытается выкрасть Сашины разработки, но у нее этого не получается. Юрий устраивает у дома Андреевых палаточный лагерь. Он решает взять Настю осадой. Жора делает Люсе подарок, та, поддавшись порыву, целует Жору.



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