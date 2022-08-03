Всю ночь Саша с Сергеем гуляют по Москве. Наутро счастливая Саша приходит домой, а там ее ждет Ксения. Ксения просит Сашу не отбивать у нее Сергея и Саша соглашается, так как не хочет ранить чувства подруги. Инна надеется, что после этой ссоры Рита все-таки уйдет, но Рита мирится со Львом. После разговора с Инной Павел избегает Зою. Зоя сама вызывает его на разговор и тогда Павел признается, что избегал ее, так как боялся разрушить семью. Зоя и Павел признаются друг другу в любви. Михаил в это время узнает от Инны, что у Зои роман с Павлом. Олег упрекает Настю в том, что она увела отца из семьи и теперь его мать страдает. Под впечатлением от этого разговора Настя говорит, что не хочет больше замуж за Юрия и просит его уйти.

