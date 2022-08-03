Мужчина во мне (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Вопреки советам Ала, Саша снова полностью доверяет мужу. Зоя узнает, что Инна в своем новом романе высмеяла их семью и объявляет Инне войну. Ал делает так, что Саша, уезжая в командировку, забывает папку с отчетом дома. Рита приходит ко Льву домой. Вернувшаяся за документами Саша чуть не застукивает Риту и Льва. Во время презентации Саша обнаруживает отсутствие доклада, но блестяще справляется с ситуацией. Саше и Сергею приходится задержаться в Питере на ночь. Пользуясь этим, Рита оставляет свой браслет в спальне Саши. Инна переезжает жить к сыну. Вернувшаяся из командировки Саша находит в своей спальне Ритин браслет.

