Лев и Рита на грани разоблачения, но их спасает появление Сергея. Сергей признает, что погорячился, и просит Сашу вернуться в компанию. Между Инной и Андреевыми происходит крупный скандал. Александр просит Сашу не доверять мужу, но Саша не готова во всем слушаться Александра, ведь он всего лишь ее второе "я", и она будет жить самостоятельно. Рита сообщает Саше, что едет на конференцию в Питер с новым шефом, заставляет ее писать доклад, а сама идет на свидание с мужем Саши. Сергей не находит Риту на работе и начинает злиться, а Саша демонстрирует Сергею высокие профессиональные качества. В результате, Сергей сообщает, что в Питер с ним едет Саша. Рита в ярости, она устраивает Саше подставу - заменяет доклад на чистые листы бумаги.

