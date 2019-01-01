Мусульмане как мы (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2019, Muslims Like Us
Документальные18+
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Сюжет
Двухсерийный документальный проект погружает зрителей в жизнь мусульманской общины в Великобритании. На примере частных историй создатели широко освещают тему, пытаясь понять, как строгие религиозные традиции уживаются с жесткими нравами нашего времени.
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