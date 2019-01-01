Мусульмане как мы. Серия 1
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Мусульмане как мы (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Muslims Like Us
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Двухсерийный документальный проект погружает зрителей в жизнь мусульманской общины в Великобритании. На примере частных историй создатели широко освещают тему, пытаясь понять, как строгие религиозные традиции уживаются с жесткими нравами нашего времени.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

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