Мусти (мультсериал, 2000) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн
8.42000, Musti
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Белый любознательный котенок Мусти давно знаком европейской публике: не один десяток лет он помогает своим маленьким друзьям познавать окружающий мир, но теперь он делает это в современном формате. Малыш живет в небольшой деревне со своими родителями и каждый новый день наполнен для любопытного непоседы интересными открытиями, которым нет конца.
СтранаБельгия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
7.5 КиноПоиск